I tillegg mener forskeren Steve Faulkner at de varme dusjene har en betennelsesdempende effekt på kroppen, og at det dermed kan holde kroniske betennelser unna.

Og det er ikke første gang undersøkelser har funnet fordeler ved passiv varme. Blant annet viser flere finske undersøkelser at de som bruker badstu reduserer risikoen for slag og hjerteinfarkt. Både sauna og de varme dusjene senker også blodtrykket.

Det betyr selvsagt ikke at du bare kan droppe treningen og aldri mer tenke på kostholdet, så lenge du tar badstu eller en varm dusj. Men de varme dusjene kan være til hjelp for mennesker som for eksempel sliter med å trene.