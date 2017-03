De fleste av oss vet at litt bevegelse i løpet av arbeidsdagen kan gjøre underverker for helsen vår. Av samme grunn, er det lurt å ty til heve-senkebordet på jobben, hvis du er så heldig å ha et slikt.

Men faktisk er det ikke avgjørende om du står i lange perioder om gangen. Det har langt større betydning at du reiser deg opp med jevne mellomrom.

Det er i hvert fall konklusjonen i en studie fra University of Glasgow, der forskere har undersøkt effekten av å reise seg opp i løpet av en arbeidsdag.

I undersøkelsen ble 10 overvektige testpersoner fulgt over tre arbeidsdager, der de på dag en skulle sitte hele dagen, kun avbrutt av toalettpauser. Dag to skulle de veksle mellom å sitte og stå i 15 minutter av gangen, mens de på dag tre skulle stå like lenge som på dag to, men denne gangen skulle testpersonene reise seg hyppigere i små perioder på 90 sekunder av gangen.