Hvordan har det vært å bruke kostdagboken?

Det har vært en stor hjelp å taste inn alt jeg putter i munnen – det gjør at jeg tenker meg om en gang til. Så snart jeg har spist noe, står jo kaloriene der foran meg. PANG! Det er virkelig motiverende å ha en app som jeg skal stå til ansvar for. Dessuten er den ganske flink til å foreslå at jeg bør bevege meg litt mer hvis jeg har spist for mye en dag.

Har det oppstått noen kriser?

Det var tøft å finne ut hvor mye særlig frukt teller i regnskapet. Jeg begynte å ta med masse frukt til jobben som sunne mellommåltider, men det gikk fort opp for meg at jeg ikke kunne kjøre i meg SÅ mye.

Hva har du lært?

At jeg spiser altfor mange karbohydrater og faktisk ikke får nok fett. Men jeg har også innsett at jeg ikke kan ta helt og fullt konsekvensen av det, for jeg klarer meg ikke uten grovbrødet mitt. Så lenge jeg holder meg innenfor det anbefalte daglige kaloriinntaket, har jeg bestemt meg for at det er greit med litt for mange karbohydrater. Det fungerer for meg. Jeg har også lært å spise mindre og nøye meg med én porsjon. Før satt jeg og øste opp for mye på tallerkenen helt automatisk, men nå som jeg har veid maten og tastet den inn i kostdagboken, vet jeg eksakt hva kroppen min trenger, og så stopper jeg der.

Har du endret på andre vaner?

Ja, appen har i høy grad også bidratt til at jeg tenker over hvor mye jeg beveger meg. En dag gikk jeg til butikken og handlet i stedet for å ta bilen. Og jeg har flere ganger tatt en omvei på et par kilometer når jeg skulle hente datteren min. Det er motiverende å taste det inn og se hvor mye mer jeg kan spise når jeg er aktiv.