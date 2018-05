Lev lett med low carb

Du trenger ikke sulte deg for å holde deg sunn og slank, men det kan være lurt å kutte ned på kaloririke karbohydrater som pasta, ris, sukker og brød.

De siste årene har flere og flere kuttet ut karbohydrater fra kostholdet for å vinne kampen mot kiloene, unngå oppblåst mage eller for å holde vekta. En low carb-diett kan fort bli enten dyr eller kjedelig, så derfo rhar vi samlet de beste low carb-oppskriftene til frokost, lunsj og middag, slik at du kan spise sunt og variert selv om du følger en low carb-kur.

Alt du trenger å vite om low carb

I sin enkelhet handler low carb om å kutte ned på inntaket av karbohydrater og i stedet øke mengden proteiner, fett og grønnsaker.

Når du skal sette sammen en low carb-diett, bør du derfor: Unngå kalroririke karbohydrater som brød, pasta, ris og sukker.

Spise fisk, kjøtt, egg, fett og grønnsaker (helst de grønnsakene som vokser over jorda.)

Slukke tørsten med vann, te eller kaffe

Spise frukt og nøtter i begrensede mengder

Nedenfor får du en mer detaljert oversikt over hvilke matvarer du bør velge når du vil sette sammen dine egne low carb-oppskrifter.

Kjøtt, fisk og egg

Når du går på low carb-kuren er det egentlig ingen former for kjøtt eller fisk du ikke kan spise. Gris, kylling, okse, vilt, lam, laks, torsk, skalldyr - bare fantasien setter grenser.

Fett

Gå for det naturlige fettet fra for eksempel smør, olivenolje og kokosolje. Spis gjerne fete meieriprodukter som fete oster, creme fraîche og fløte.

10 gode low carb-grønnsaker

Blomkål

Hvitkål

Avokado

Brokkoli

Squash

Spinat

Asparges

Grønnkål

Grønne bønner

Rosenkål

10 gode low carb-bær og -frukter

Bringebær

Bjørnebær

Jordbær

Blåbær

Plommer

Klementiner

Kiwi

Kirsebær

Melon

Fersken

5 gode low carb-nøtter

Pekannøtter

Paranøtter

Hasselnøtter

Valnøtter

Mandler

Mer om low carb

Nedenfor finner du mange low carb-oppskrifter på klassiske favorittretter uten karbohydrater, treningsprogrammer med low carb-oppskrifter, samt artikler som gir deg mer kunnskap om å leve et liv med low carb.