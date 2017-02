Fem feil du ALLTID gjør når du er på slankekur

Vil du ned i vekt? Da er det garantert et par feil du bør prøve å unngå. Bare se her!

1. Du tenker svart/hvitt

Bare fordi du ikke går ned så mye som du vil i løpet av den første uken, betyr ikke det at du ikke er i stand til å gå ned. Du gjør garantert mye riktig og ting som er bra for kroppen, som også er nødvendig for vekttapet.

2. Du begrenser deg selv

Jo, du kan bli med på restaurant. Men tenk deg om når du bestiller maten. Det trenger ikke være vanskeligere enn det.

Ellers så kan du føle det som et tegn på at du gir opp. Og det kommer det ikke noe positivt ut av - OG kiloene raser ikke akkurat av.

Tips til lettere slankekur