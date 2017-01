Gå ned i vekt med ny matematisk slankekur

Videnskap.dk har snakket med Jakob Stoustrup som understreket at maten må være sunn, hvis du ikke vil risikere å bli feilernært.

Professoren spiste selv mest grønt, kjøtt og sunt fett, men fikk også plass til rødvin og sjokolade.

En fullstendig tåpelig kur

I FORMs ernæringsekspert, Martin Kreutzer, vender imidlertid tommelen ned for den nye kuren.

– Den er fullstendig tåpelig, fordi den over hodet ikke integrerer sunnhet og metthet. Samtidig er det helt umulig å bruke daglig veiing som evalueringsredskap for hvorvidt man spiser nok eller ikke. Vekten kan variere opp til flere kilo over få dager.