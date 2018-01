Hold vekta etter slankekuren

LCHF-kuren

Metode

Karbohydratene er fjernet og er helt ute av kostholdet på low-carb-high-fat-kuren. Ved å ta bort karbohydratene kvitter du deg med rundt 50 prosent av dagens kalorier.

Utfordring etter kuren

Hvis du bare legger til karbohydrater i den dietten du har fulgt når du har gått ned ønsket antall kilo, sprenger du lynraskt kaloribudsjettet og begynner å legge på deg igjen.

Løsning

Bytt ut litt av fettet i kuren med karbohydrater. Hver brødsmule og pastaskrue må veies opp mot noe av det fettet du fjerner bevisst. Benytt gjerne en kalorikalkulator, f.eks. I FORMs kostdagbok, til å sjekke hvor mye brød du kan spise når du fjerner en skje olje, og hvor mye frukt det blir plass til når du erstatter fet crème fraîche med mager skyr.

Vil du vite mer om LCHF-kuren? Her finner du fordeler og ulemper ved kuren.

Grete roede

Metode

Ett eller flere kurs med fellesmøter der man introduserer temaer som er viktige for å oppnå vekttap. Kurset kan også tas på nettet.

Utfordring etter kuren

Ønsker du å spare pengene for et abonnement hos Roede og/eller du har gått lei av å være så opptatt av alt du spiser, er det stor fare for at porsjonsstørrelsene gradvis øker og at det sniker seg inn for mange søtsaker i hverdagskosten.

Løsning

Vei deg én gang i uken for å holde øye med vekten. Legger du på deg mer enn et par kilo, så ta fjorten dager der du jobber fokusert med å få porsjonene tilbake dit de skal. Luk ut eventuelle uvaner som måtte ha sneket seg inn. Benytt f.eks. I FORM-kurens oppskrifter på måltider med 250 kcal, som alle har en balansert sammensetning av næringsstoffer og er såpass små at magen lærer seg å bli mett av en passe stor porsjon.

Her finner du veiledning slik at du kan veie og målet maten.