I FORMs FLEKSI-kur

Slankekuren etter DINE behov

Januar er full av tvilsomme slankeprosjekter som lover utrolige resultater, men i siste instans etterlater de deg sliten, slukøret og med uforandret vekt. Derfor har vi I FORM utviklet den store FLEKSI-kuren, som på en enkel og effektiv måte hjelper deg i gang med vekttapet og sikrer at du selv bestemmer hva du skal spise og hvordan du skal trene. Vi har virkelig lagt oss i selen for å skape en kur som både er såre enkel og ytterst effektiv, slik at den fungerer for alle. Og i tillegg kan den tilpasses både humøret og temperamentet.





I løpet av de neste numrene av I FORM, hjelper vi deg og motiverer deg til å få rørt litt mer på deg samt sette sammen et slankekosthold som både metter perfekt og setter fart på stoffskiftet.





Samtidig får du mange råd og god veiledning, som øker forståelsen for hvordan du kan trykke på de riktige knappene for å holde motivasjonen oppe. Resultatet av å hoppe på FLEKSI-kuren er at du går ned opptil én kilo i uken.