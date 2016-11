Verdens beste - juice detox

Få masse energi med detox

Juice detox er bra fordi

Du får enorme mengder anti­oksidanter som beskytter cellene mot oksidasjon og forebygger mot kreft.

Et balansert fiberinnhold sikrer en sunn tarmflora, senker kolesterolet og beskytter deg mot kreft.

Immunforsvaret avlastes slik at det kan ta hånd om all verdens små ­skavanker, f.eks. belastningsskader.

Det daglige kaloriunderskuddet med juice detox hjelper kroppen med å rense opp i slitne celler, og gjør deg yngre og friskere innenfra.

Hviletid mellom måltidene gir fordøyelsen arbeidsro og venner kroppen til å forbrenne mer fett. Det gir et mer stabilt blodsukker og mer stabil energi.

Last ned matplan for juice detox

Tre dager med flytende føde i form av juicing. Det høres kanskje vanskelig ut, men ta det helt med ro, for vi garanterer at du vil stortrives. De tre dagene er nemlig en perfekt måten å nullstille kroppen på. Magen får ro, immunforsvaret blir sterkere, og energien kommer til å flyte ut i hver eneste celle. Effekten av å gå på I FORMs juice detox er svært lik den som andre oppnår gjennom beinharde fastekurer. Med den kjempestore forskjellen at du her får masse god energi.