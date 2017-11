Hva er LCHF-dietten?

Kan jeg gå ned i vekt med LCHF-dietten?

Hvis du vil ned i vekt så krever det at du følger LCHF-diettene slavisk og dermed begrenser inntaket av karbohydrater - du skal faktisk bare innta mellom 30 og 100 gram karbohydrater daglig. Følger du prinsippene bak LCHF-dietten vil du trolig merke at vekten blir mer stabil. Dette skjer fordi karbohydratene ikke fyller så mye i kostholdet, og det blir mindre fare for at blodsukkeret synker og stiger, slik det gjør med et karbohydratrikt kosthold. Når blodsukkeret i kroppen er stabilt, kan du fokusere på å spise det kroppen trenger. Med andre ord, er det mindre sjanse for at du går i sukkerfella enn ved mange andre dietter.