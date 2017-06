Tilgivelse er en del av Sense

Alle som har gått på slankekur vet at de gode intensjonene fort ryker til fordel for en croissant til lunsj eller et kakestykke på jobben - og at det fort fører til at det ikke spiller noen rolle, så du tar en ekstra middagsporsjon og åpner en godteripose etterpå.

Men alt dette er det tatt hensyn til i Sense-kuren. Det blir oppfordret til at du ser på hvert måltid som en kasse du lukker når du er ferdig.

Så hvis du ikke fikk spist så sunt som du ville til lunsj, så stenger du døra for det måltide, tilgir deg selv og starter opp med Sense-prinsippene igjen til neste måltid.