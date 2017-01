Tidenes verste slankekurer

1990-årene

Peter D’Adamos bok ”Eat Right 4 Your Type” ble en bestselger i 1996. Budskapet er at blodtypen bestemmer hvilke matvarer som er best for helsen – og hvilke vi bør holde oss unna. Personer med blodtype 0 bør for eksempel spise mye protein, men være forsiktige med meieriprodukter og korn.

Problem: Dietten er ikke farlig, men det finnes heller ikke noe bevis for at den fungerer. Derfor virker den mest som et forsøk på å lure og tjene penger på overvektige.