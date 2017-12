Perfekt julegave på 5 minutter >>



Mer enn halvparten av I FORM leserne har oppgitt at de går opp i vekt i jula. Vi gir deg 10 gode tips til hvordan du kan holde vekten midjemålet samtidig som du koser deg.

Slanketips

1. Et eple om dagen

Holder orden på magen, men også på kiloene. En studie viser at de som spiste et eple før frokost, lunsj og middag tok av 6,5 kilo på 12 uker.

2. Si nei til flytende kalorier

Jus, sports- og energidrikker og brus inneholder masse kalorier, men for mye alkohol er kanskje en av de vanligste årsakene til at mange legger på seg i julen.

3. Ikke hopp over måltidene

Spis både frokost, lunsj og middag hver dag selv om du skal til en fest eller en middag på kvelden. Undersøkelser viser at de som hopper over frokosten har 450 prosent større sjanse for å bli overvektige enn de som spiser frokost!

4. Spis proteiner rett før festen

Når du spiser sunne snacks før du drar på fest, er det mindre sannsynlighet for at du overspiser.

Prøv for eksempel

En liten skål med yoghurt

12 mandler

En porsjon kalkun eller kylling

Et halvt eple med en spiseskje peanøttsmør



5. Drikk alltid 2 glass vann til 1 glass vin

Vin er godt for hjertet - men dehydrerer kroppen. Det er også en fordel at du drikker mindre alkohol når du fyller opp med vann!

6. Hør på rolig og avslappende musikk

Rolig musikk reduserer stresshormonet kortisol. Mindre stress og derfor mindre kortisol betyr også at du har lettere for å holde vekten eller slanke deg.

7. Styrketrening tar knekken på fettet

Den tiden du setter av til å trene i julen bør du bruke på styrketrening – det omdanner fettcellene til muskler, som gjør det lettere å forbrenner kalorier.

8. Vær raus med krydder!

Krydret mat øker forbrenningen, så bruk gjerne chili og chilisaus når du lager mat.

9. Sov deg slank

Ikke vær oppe langt på natt selv om det er mye å hyggelig å sysle med. Når du sover for lite, øker hormonene leptin och ghrelin, og disse gjør det lettere for deg å legge på deg.

Flere gode tips til julen