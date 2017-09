Du har tatt med deg en flott kjole inn i prøverommet, og egentlig sitter den kjempefint – hvis det altså ikke var for den pokkers valken som alltid buler ut og ødelegger absolutt alt ... Mange har et ømt punkt på kroppen der fettet har en lei tendens til å hope seg opp. Har du valker, er du gjerne mer eller mindre overvektig, og for å bli kvitt fettet må du ned i vekt.

Har du prøvd å slanke deg, har du imidlertid sikkert oppdaget at det sjelden skjer store forandringer med det ømme punktet. Dessverre kan du ikke selv bestemme hvor du skal bli kvitt fett – det er et spørsmål om gener. Men selv om det ikke er mulig å punktslanke seg, kan du hjelpe genene litt på vei ved hjelp av mat og målrettet trening. Slik kan kan du gi valken du hater et spark i riktig retning.