Du jobber som en helt på løperutene, på sykkelen og på all verdens treningsøkter slik at svetten spruter fra ansiktet og kroppen skriker etter en pause. Men det hjelper ingenting. Tallet på vekta står like bom stille som lufta i en overopphetet spinningsal.

Det kan være ganske frustrerende når treningen ikke gir det ønskede vekttapet, selv om du kjemper hardt for å bli kvitt kaloriene. Men ikke gi opp! Det er ikke umulig å svette seg slank - du må bare justere treningen slik at du får satt i gang fettforbrenningen uten at du går skrubbsulten resten av dagen.

Nøkkelen til å trene seg slank er nemlig å unngå overspising etterpå. En hard treningsøkt resulterer ofte i en enorm sult og kanskje også følelsen av at du har fortjent litt ekstra til middag. Og før du vet ordet av det, så har du kastet innpå minst like mange kalorier som du svettet ut på trening.

Sett ned intensiteten

Det som skjer når du trener hardt i lenger tid er at du tømmer kroppens karbohydratlagre, og det gjør at kroppen øker sultfølelsen og samtidig holder ekstra godt på fettet. Derfor er løsningen å sette ned intensiteten slik at kroppen har overskudd til å hente energi fra fettlagrene og du slipper å bli skrubbsulten. Dessuten forbrenner du stort sett like mange kalorier ved å gå en kilometer som å løpe den. Det tar bare lenger tid.

Den lavintense treningen kan for eksempel være raske gåturer, vanlig hverdagssykling eller rolig joggeturer der pusten er dyp og lettere anstrengt, men fortsatt under kontroll slik at du kan snakke i hele setninger.