Mange vil gå ned litt i vekt. Bare de siste fem kiloene, slik at den flotte kjolen sitter perfekt og håndtakene ikke henger ut over buksekanten.

Men selv om vi synes at vi trenger mange ganger i uka, så skjer det likevel ingen progresjon på badevekta. Kanskje bør vi egentlig legge om stilen litt alle sammen?

Det hjelper ikke å løpe den samme turen, eller hoppe på tredemølla hver dag. Og selv om alle former for mosjon er sunt og godt, så er ikke det å drive med den samme treningsformen veien fram til et vekttap. Du har garantert allerede hørt at du bør kombinere kardiotreningen med styrketrening. Det bygger muskler, og du kommer til å forbrenne flere kalorier når du trenger med høy puls.

