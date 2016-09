Slik påvirker vennene vekttapet ditt

Svaret finner du antakelig på hoftene til venninna di. Er hun sylslank er sjansen for at du hopper over den søte avslutningen større enn hvis hun fyller klærne litt mer enn du gjør.

Det er koseligst å være med de lubne

En ny, amerikansk undersøkelse viser at man lettere går ned i vekt hvis man er sammen med mennesker som er tynnere enn seg selv, hvis man henger mye med noen som er tjukkere.