Ost er en fet matvare, og har derfor blitt sett på som en kilde til overvekt og for mye magefett. Det setter en studie nå stopp for.

Den danske studien, som er utgitt i The American Journal of Clinical Nutrition, viser nemlig at ost har en positiv innvirkning på helsa og mengden magefett.

Bedre helse med ost

Studien hadde som formål å finne en sammenheng mellom inntak av fettholdige melkeprodukter og risikoen for å utvikle diabetes. Studien er basert på over 27 000 personer, og viste at diabetes var mye mer utbredt hos dem som ikke inntok fete melkeprodukter.

Spis ost, og bli kvitt magefettet

En minst like god nyhet ved studien, er dessuten at de av forsøkspersonene som gjennom en tre-ukers-periode inntok 285 gram fullfet ost i uka, mistet magefett uten at kolesterolnivået økte.

En god grunnregel er at du bare går ned i vekt hvis du spiser færre kalorier enbn du forbrenner. Så hvis du er ute etter et generelt vekttap, bør du likevel bruke fornuften når du fyller opp med ost på tallerkenen.