Tre feil ved å telle kalorier

Mange sverger til kaloritelling når de vil gå ned et par kilo, men faktisk kan metoden til slutt ødelegge for vekttapet. Her er tre ulemper ved tellingen - og hva du kan gjøre i stedet.

Det får deg til å savne kake

Når du teller kalorier, så får du søte sakene som godteri og kake status som noe uoppnåelige som du aldri må røre. Hvis det likevel skjer, så føler du at du har mistet kontrollen og risikerer å gi opp kuren.

Dett kan du gjøre: Du kan godt la kaloririk mat inngå i kostholdet,og likevel gå ned i vekt. Men i stedet for automatisk å ta etter godteriet på jobben, så planlegg bestemte tidspunkter der du virkelig skal nyte et stykke av favorittkaken din.