Tre morgenvaner som gjør deg tjukk

Hvis du har satt deg et mål om å gå ned i vekt, er det ikke bare kosthold og trening som har noe å si. Faktisk handler det også om å starte dagen på riktig måte. Her er tre morgenvaner du med fordel kan endre på for å hjelpe slankekuren på rett vei.

1. Du sover for lenge

Det er velkjent at for lite søvn kan koste noen kilo på sideflesket på grunn av høyere produksjon av stresshormonet kortisol, som gir deg lyst til å spise. Men faktisk kan det motsatte, nemlig å sove for lenge, også ramme deg på vekten. Ifølge en studie gir 10 timers nattesøvn eller mer, høyere risiko for en høy KMI sammenlignet med mellom sju og ni timers søvn.