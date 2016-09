Du er dessverre nødt til å være tålmodig, for huden trenger tid for å trekke seg sammen og gjenvinne fasongen hvis den har vært strukket ut i lang tid. Mye av det fettet som lagres når man legger på seg, ligger rett under overflaten og presser huden ut. Når fettet forsvinner, oppstår det et tomrom som gjør at huden blir løsere. Noen er så heldige å ha en formidabel evne til å gjenvinne spensten i huden, mens det er vanskelig for andre. Og når man har passert 25, har man flere odds mot seg. Cellefornyelsen går langsommere når vi blir eldre, huden blir tynnere, og det fører til rynker og løsere hud – selv når man ikke går ned i vekt. Det er likevel ting du kan gjøre for å hjelpe huden litt.