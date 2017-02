Bli en enda bedre løper med disse øvelsene

En av de skikkelig gode øvelsene som virkelig styrker kjernemuskulaturen, er planken. Den finnes etter hvert i mange varianter, men vi holder fortsatt fast ved et par av de klassiske utgavene – og de virker.

Den klassiske planken. Superenkel og supergod!

Les mer: Få maksimalt ut av planken.

Vi må heller ikke glemme sideplanken, som er utrolig god for stabiliteten, siden den trener både de skrå og tverrgående magemusklene og hoftemuskulaturen. Du kan for eksempel prøve en variant med kneløft for å utfordre balansen og stabiliteten ytterligere.

Les mer: Sideplanke med kneløft





Vi elsker knebøy