5 tips til myk vinterhud for hele familien

3. RIKTIG KREM TIL VINTEKULDEN

Smør et lag med fet krem på huden i god tid før du skal ut i kulden. Bruk hansker eller votter på hendene etterpå og pakk deg godt inn med varme klær, for å beskytte huden mot ytre påkjenninger. For eksempel Decubal Lipid Cream som har en lett konsistens og trenger raskt inn i huden.



ABC for korrekt smøreteknikk:

Riktig smøreteknikk er viktig dersom huden skal få rikelig med fukt og næring fra kremene du bruker. En god krem hjelper lite om du ikke bruker den riktig.

Slik gjør du:

A – Klem ut en ordentlig håndfull med en god krem.

B - Påfør kremen med runde bevegelser. Ta deg god tid slik at den trekker ordentlig inn – klapp gjerne lett på huden for å ikke “dra” alt rundt, men la det få trekke inn i hudlagene.

C - Jobb til huden føles myk og god. Gjenta morgen og kveld for best resultat.



