Få en frisk start på 2017 med yoga

Tips:

Nå på vinteren er det kanskje lurt å starte med en aktiverende yogasekvens som hjelper deg å fjerne følelsen av tretthet og gir deg ny styrke og energi. På den måten blir du klar for andre treningsformer også, uansett hva de måtte være.

Uansett hva du velger å trene, er god søvn noe av det viktigste for helsa. Er du en av dem som sliter med vinter-søvnen har Annie treningsvideoen for deg. En avslappende yogasekvens som er utformet for å hjelpe deg med å roe sinnet og nervesystemet kan nemlig være til hjelp.