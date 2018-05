SLIK TAR DU VARE PÅ INTIMHYGIENEN

Lange skole- eller arbeidsdager, trening og tettsittende klær fører fort til svette, og i kombinasjon med utflod og urinrester kan dette føre til vond lukt i underlivet. Men visste du at overdreven vask nedentil med sterkt parfymerte såper kan gi allergiske reaksjoner og føre til tørre og irriterte slimhinner?

Kroppens egen beskyttelsesmekanisme, utfloden, inneholder sunne melkesyre­bakterier som gir et surt miljø og beskytter underlivet mot sopp og andre infeksjoner. Denne beskyttelsen kan svekkes ved bruk av sterkt parfymerte såper eller dersom vi vasker oss for ofte. Kløe og svie nedentil kan komme som et resultat av at man bruker såper som ikke er tilpasset underlivet.

Vær snill mot underlivet ditt