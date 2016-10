Visste du at nøtter kan hjelpe deg i hverdagen?

Du har sittet overtid på jobben, må skynde deg for å plukke opp poden i barnehagen, hvor du vet at den lille godklumpen din har forvandlet seg til en overtrøtt skrikerunge. Ikke fikk du tid til å få i deg en ordentlig lunsj i dag heller, og det ble til at du plukket med deg noen biter mat som du knasket i deg på vei mellom diverse møter og gjøremål. De neste timene før du endelig får servert middag til den sultne familien virker mange og lange.

Eller kanskje du ikke har noen andre å tenke på enn deg selv, men at det likevel kan virke som mer enn nok. Kanskje du studerer med en deltidsjobb på kveldstid, og du prøver å få timeplanen med både studier og jobb til å gå opp – samtidig som du gjerne skulle få gått på den treningstimen, truffet venninnen for en kopp kaffe og kommet à jour med klesvasken som ligger i en evigvoksende haug hjemme.

En pose nøtter kan gjøre den store forskjellen i din travle hverdag.

Problem for de fleste

Vi alle har vært der før, og mange ganger kan det virke som at det har blitt regelen istedenfor unntaket. Tiden går fort, jobben krever mye, familien krever mer, du har venner som klager over at de aldri får sett deg og du har husarbeid, ærender og plikter som hoper seg opp. Innimellom alt dette er det rett og slett nesten umulig å få i seg nok næring, og ikke minst god næring i løpet av dagen.

Det kan virke så enkelt, og vi har hørt det så mange ganger før. Så mange ganger at det nesten går for døve ører. Små, sunne energirike mellommåltider gjør så utrolig godt for disse travle hverdagene som året stort sett består av. Men hvorfor ender vi alltid opp her likevel – sultne, slitne, gretne og aldri helt i mål med alt vi skulle gjøre?

Fordi det ikke er lett nok.

Så enkelt kan det være

Ikke gjør det vanskeligere enn det trenger å være. Alt du trenger er å huske på dette neste gang du går i butikken: gå til innkjøp av noen poser nøtter!

Velger du nøtter fra Den Lille Nøttefabrikken, kan du være trygg på at du får i deg sunt og godt påfyll igjennom hele dagen. Utvalget fra Den Lille Nøttefabrikken er stort, så du slipper å gå deg lei på smaken, og du kan også velge det ekstra sunne alternativet men usaltede ovnsrøstede nøtter.

Ta med deg nøtteposen i veska, ha en liggende på jobb, i bilen, i treningsbagen eller i skapet på skolen – alle de stedene du vet sulten kommer snikende. Når du vet du har nøtter liggende for hånden, kommer du til å spise de, og på den måten unngår du å gå uten mat eller ty til de usunne løsningene som en pølse i kiosken eller en sjokolade fra automaten.

Å ha en pose nøtter fra Den Lille Nøttefabrikken liggende hjemme kan også være smart. Når ungene er i seng eller dagens gjøremål er gjort og det er på tide å dumpe ned i sofaen for en time med avslapping før senga, er det lett å strekke seg mot godteskålen eller chipsposen. Har du nøtter liggende hjemme kan du unngå de unødvendige karbohydratene, som virkelig ikke er bra for deg rett før sengetid. Samtidig som du får dekket behovet for noe godt å knaske på.

Bare prøv det – kjøp noen poser nøtter fra Den Lille Nøttefabrikken neste gang du er i butikken, og se hvor mye litt nøtter faktisk kan hjelpe deg i hverdagen!