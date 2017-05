Sjekk der du bor om det ikke skjer noe morsomt i anledning Verdens aktivitetsdag, for mange kommuner byr på litt action i anledning dagen. Som ble startet av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2003 for å bidra til fokus på bevegelsesglede og helsegevinstene ved fysisk aktivitet. Ett av målene er å øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Årets tema i Norge er «Aktiv hverdag», så bruk fantasien!