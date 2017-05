Langhusrypene løper igjen!

I fjor var de 128 påmeldte til I FORM-løpet i Frognerparken siste helgen i mai. I år har Facebook-gruppa til Langhusrypene over 500 venner, og stiller kvinnesterke opp på fellestreninger for å spisse løpeformen. Som varierer – for her er det plass til absolutt alle.

– Hver mandag har vi løpe- og gågrupper, og hver onsdag bootcamp (også kalt RypeCamp) der vi trener god gammeldags sirkel- og styrketrening, forteller en av ildsjelene, Hege Lund-Zetterquist.

– Vi har trent både inne og ute. I tillegg har vi hatt seanser med mindfulness og avspenning, samt egne timer bare med strikk. Og så har vi hatt frisklivvssentralen i Ski på besøk – de har holdt foredrag om kosthold og trening.

Hege forteller at flere har syklet og gått på rulleski, og Facebook-gruppa brukes aktivt for å inspirere og motivere hverandre ved hjelp av av bilder, tips og råd.

– Gruppa vår er åpen for alle, og det koster ingenting å være medlem. Vi er en frivillig organisasjon som er registrert i Brønnøysund. Vi mottar Grasotmidler fra Norsk Tipping, noe som er svært kjærkomment, ettersom alt vi gjør er basert på frivillighet, opplyser Hege Lund-Zetterquist. Som kan fortelle at etter løpet i Frognerparken 27. mai blir det stor fest.

– Da samles alle rypene til en løpefest, eller afterrun, der vi skal nyte god mat og god drikke, og danse uti de små timer. Rypekåringer blir det også. Vi ses 27. mai!