3. Halverer risikoen for livmorkreft

Risikoen for å utvikle livmorkreft synker med hele 57 prosent når du spiser som en greker. Jo mer du overholder spiseprinsippene i det tradisjonelle middelhavskostholdet, desto bedre beskyttet er du, slår italienske forskere fast i British Journal of Cancer.

4. Genialt mot blodpropp

Alle ingrediensene i middelhavsmaten er hjertevennlige, og kombinasjonen utgjør en bortimot optimal beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer. Den senker både det skadelige kolesterolet og blodtrykket. Nye tall avslører at middelhavsmaten reduserer risikoen for å dø for tidlig med hele 37 prosent hos hjertepasienter. Det er dobbelt så mye som statiner, en svært populær type kolesterolsenkende medisin.

5. Gjør det lettere å holde vekten

Selv om middelhavsmaten inneholder mange fettkalorier fra olivenolje, avokado, nøtter og ost, viser tallrike studier at den gir et større og mer varig vekttap enn fettfattig, mager mat. Ifølge forskning fra 2016 er det lettere å gå ned i vekt hvis du supplerer middelhavsmaten med ekstra olivenolje i stedet for å spise mer nøtter mellom måltidene.

6. Styrker beinmassen

Middelhavsmaten styrker beinmassen og beskytter mot brudd, viser studier, som forklarer hvorfor kvinner i middelhavsområdet er lite utsatt for beinskjørhet. Det er kanskje spesielt olivenoljens fortjeneste. Den øker mengden av hormonet osteocalcin, som påvirker strukturen til beinvevet.