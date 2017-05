Bli med I FORM på Energy Camp #2 på Mallorca

Gled deg til å møte I FORM-instruktørene Frida Hallqvist og Martin Kreutzer. De har mange års erfaring med å gjøre treningsreiser som dette til en fest og en uforglemmelig opplevelse – for ikke å snakke om et treningskick som du kan leve på lenge etter at du er kommet hjem igjen.

Se hva du kan måle krefter med her

Dessuten får du fornøyelsen av å trene med den lokale legenden Ida Jordansson, som med sitt smittende humør vil få deg til å elske alt fra bootylicious til afrodans.

Meld deg på i dag, og fyll på med solskinnsenergi, slik at batteriene er fulladet til vinteren.

Du får blant annet møte:

Frida Hallqvist, treningsekspert

Martin Kreutzer, ernærings- og treningsekspert

Ida Jordansson, gruppetreningsinstruktør

Sara Møller Christensen, sjefredaktør I FORM

Les mer om instruktører og fordragsholdere her