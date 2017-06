Bli med I FORM til Rondane 18.–20. august!

Fredag: Tog fra Oslo kl. 08.02 om morgenen til Ringebu – billetten bestilles via DNT ved påmelding. Dersom du vil hoppe på toget underveis, bestiller du billetten selv. OBS: Ikke vent for lenge, for tiden fram til midten av september er høysesong for fjellturer. Buss fra Ringebu kl. 11.05 til Straumbu, ankomst kl. 12.15. Herfra går vi til fots inn til Bjørnhollia der vi skal overnatte. Turen tar to–tre timer, med beregnet ankomst cirka kl. 15.00. Etter en nydelig tre-retters middag får du vite mer om lørdagens tur til Høgronden (2115 moh.).

Lørdag: Frokost og smøring av nistepakke før turstart til Høgronden. Beregnet tid er åtte timer. Etter en lang dags ferd kan vi nyte en varm dusj før vi inntar enda en nydelig tre-retters middag og puster ut i godt selskap.

Søndag: Frokost og nistesmøring før vi tar beina fatt mot Blåkollen eller Musvollkampen, avhengig av værforholdene og stemningen. Senere går vi til Straumbu og tar buss til Ringebu kl. 15.30 – ankomst der kl. 16.40. Toget til Oslo går kl. 17.09 og er framme kl. 20.04.