Reis til Kreta med I FORM på vårens beste treningsferie

Tenk deg å våkne til lyden av bølgeskvulp mot stranden og vissheten om at i en hel uke står det bare trening, velvære og godt selskap på programmet.

Drømmen kan bli virkelig hvis du sikrer deg en av plassene på I FORMs Energy Camp på det femstjerners anlegget Pilot Beach på Kreta. Midt i eventyrlig vakker natur med all verdens flotte treningsfasiliteter rett utenfor døra.

Fra morgen til kveld kan du nyte godt av trening og seminarer med I FORMs dyktige og entusiastiske instruktører. Vi har satt sammen et drømmeprogram som blant annet omfatter morgenyoga med havutsikt, løpe- og gåturer i olivenlundene rundt hotellet, effektiv intervalltrening, styrketrening på nye, morsomme måter, dansetimer, vanntrening, inspirerende kveldsforedrag og mye, mye mer. Som for eksempel en fottur i Imbros-ravinen for den som vil.