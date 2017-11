Fitnok-Camilla blir med til I FORMs Energy Camp på Kreta!

– Det startet med en tanke om at vi er verdt noe uansett vekt, form og fasong. Om at helse skal gjøre livet bedre, og ikke ta så stor plass at det ikke blir rom for andre ting, sier Camilla Lorentzen (28), som startet bloggen fitnok.no for noen år siden. I april blir hun med på I FORMs Energy Camp på Kreta, der hun skal ta deg med på powerwalk om morgenen og styrketimer i løpet av uka.

Camilla er personlig trener og tilbyr nettrening ved siden av psykologistudiene. Hun er fra Flisa, men bor i Asker med samboeren sin, som også er pt. Han skapte furore på nettet da han for noen år siden la ut et bilde av flotte Camilla og skrev hvor stolt han var av henne – selv om hun aldeles ikke er spikertynn eller har noe som helst ønske om å være det. Hele 260 000 nordmenn leste innlegget og 8000 likte det de så. Det gjør I FORM også, så gled deg til å møte henne på Kreta i april.

– Jeg skal bidra med masse energi, lover Camilla, som er opptatt av at alle skal våge å melde seg på treningsreisen med I FORM, så meld deg på nå.

– Her skal ingen føle seg utenfor på noen måte. Helse skal være gøy!