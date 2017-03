Hvem er du?

Jeg er 32 år og singel. Treningsfrik, utdannet journalist og en jente fra landet som er blitt (litt for) glad i å bo i byen. Jeg elsker å leve livet fullt ut og er typen som går all in uansett om det er snakk om et prosjekt på jobben, et nytt treningsmål, en temafest eller en tv-serie.

Hvilket forhold har du til trening?

Jeg spilte håndball helt til jeg flyttet til en ny by etter studietiden. I flere år etterpå gjorde jeg ikke et døyt foruten å løpe tre kilometer annenhver måned når den dårlige samvittigheten ble for stor. Det endret seg da jeg for tre år siden var med i en artikkel hvor en personlig trener skulle få meg i form på én måned. Jeg ble fullstendig avhengig av den følelsen jeg fikk i kroppen, og all den ekstra energien jeg fikk av det. Siden har jeg vært på treningssenteret fire–fem ganger i uken. Jeg er spesielt glad i styrketrening og spinning, som jeg kan drive med selv om jeg har et kne som ikke helt vil like mye som jeg vil.