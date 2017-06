Så kult har det vært på I FORMs tidligere Energy Camper

Du kan fint reise alene



Du kan helt klart få en fantastisk tur dersom du bestemmer deg for å melde deg på alene. På Energy Cam #1 var det flere deltakere som reiste solo.

" Det er første gang jeg reiser alene, og jeg er veldig glad for at jeg ble med. Det har vært en stor utfordring for meg å komme meg av gårde, men jeg er så glad for at jeg gjorde det. Man kan velge å være sosial og man kan velge å være alene, og det passer meg veldig godt," sier Anne Kathrine, som deltok på Energy Camp #1 på Kreta.





Her kan du høre Anne Kathrine fortelle hvorfor hun er glad for at hun ble med på turen: