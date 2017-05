Saras dagbok fra Energy Camp på Kreta: "Det var en fantastisk opplevelse"

“Ikke for å skryte, men jeg tror at jeg har en av verdens beste jobber. Det fikk jeg bekreftet da jeg i egenskap av å være sjefredaktør i I FORM sikret meg plass på et fly til Kreta sammen med en stor gjeng lesere i april. Der sto én ukes Energy Camp med all verdens treningstimer og gode opplevelser på programmet.

Har du lyst til å høre mer om hva som skjer på en treningsreise med I FORM, så les videre når jeg forteller om en typisk dag på turen. Men pass på, for du blir garantert fristet til å melde deg på vår neste Energy Camp på Mallorca i september!”

