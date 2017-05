Slik kickstarter du din nye, sunne livsstil

Vi har så innmari lyst. Likevel kan det være vanskelig å komme i gang med en sunn livsstil for alvor. Men nå har vi et tilbud som vil gjøre det vesentlig lettere for deg!

Vi arrangerer nemlig en Energy Camp på Mallorca. Det er en kombinert trenings- og helsereise, der du i løpet av en intensiv og inspirerende uke får servert alle redskapene du trenger for å leve sunt - også når du kommer hjem igjen.