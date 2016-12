Her er programmet til I FORMs Energy Camp på Kreta 2017

Yoga for løpere og luntere:

Yoga designet spesielt for løpere. Både dem som løper fort og langt, og dem som pleier å lunte av gårde. Øvelsene baner vei for en morsommere, mer effektiv og skadefri form for løping – og for bedre restitusjon.

Solhilsen:

En lett yogaserie bestående av 12 øvelser som skal utføres mest mulig sammenhengende. Gir energi og varme til resten av dagen.

Morgenyoga:

Vekk kroppen med nydelige yogastrekk som gir ro, energi og overskudd.

EnergyYoga:

Yoga med en vri – med flyt og lek som fyller deg med glede og god energi.

Yoga for rygg, skuldrer og nakke:

Yogaøvelser som gir deg en sunn og funksjonsdyktig rygg, samt en flott holdning.

Pilates:

Anatomisk korrekte øvelser som styrker kjernemuskulaturen direkte og trener kroppen på en måte som gjør kroppen sterk og smidig, og skaper balanse.

Pulsing Barre:

En kombinasjon av pilates, ballett og styrketrening som utfordrer deg makimalt med kondisjonstrening, samtidig som musklene blir sterkere og du forbrenner fett. Treningen fokuserer på mage, rumpe og lår, og trener musklene maksimalt med intensiv syretrening i grasiøse øvelsesserier i en konstant pulserende bevegelse.

Stretch & Relax:

Gode, effektive tøyeøvelser som får ned pulsen og gjør det lettere for kroppen å komme seg etter dagens utfordringer og bli klar for neste dag.