I FORMs TROLLMANN PÅ KRETA: FÅR DU PISK ELLER GULROT?

4. Hvor viktig er det å komme ut av komfortsonen?

Det er når du utfordrer grensene dine, at du utvikler deg som menneske. Det gjelder på alle plan, og selvfølgelig også når det gjelder mat og trening. I en travel hverdag har vi en tendens til å holde fast ved rutiner. Det er forståelig, ettersom det er enkelt og komfortabelt å kjøre på autopilot. Men det løfter ikke formen, gir ingen nye, spennende opplevelser, og får sjelden kroppen til å sprudle av overskudd. Ved å dytte litt på deltakernes grenser, håper jeg i det minste å løfte rutinene deres til et nytt og høyere nivå. Helst vil jeg også gi dem smaken på å søke litt flere utfordringer.

5. Hvor brutal er du?

Jeg synes selv at jeg er veldig snill, men har erfart at ikke alle er helt enige i den tolkningen. Selvfølgelig prøver jeg å presse deltakerne (en anelse), men det foregår i en avslappet atmosfære og er ofte pakket inn i lek og naturopplevelser som gjør at man glemmer strabasene. Jeg er innbitt motstander av lange, utmattende treningsøkter som bare føles bra når de er unnagjort. Det skal være morsomt og motiverende mens det står på. Derfor gjør vi mange øvelser hvor flere jobber sammen, som stafetter og opplevelsesturer hvor bakkene bare er naturlige humper i veien, og sørger i det hele tatt for å dyrke latter, smil og wow-opplevelser.





6. Hender det at du holder kontakten med deltakere etterpå?

I årenes løp har vi hatt med mange på tur. Ikke så rent få kommer igjen, fordi de elsker den årlige friuken. Jeg følger en del av dem på Facebook eller møter dem på forskjellige arrangementer, og ser at de er blitt inspirert av å være på tur med I FORM og har fått et mer lidenskapelig forhold til trening. Jeg blåser fullstendig i om det er løping, crossfit, terrengsykling eller noe helt annet. Det gleder meg noe helt enormt å se at turene hjelper mange med å havne på rett hylle rent treningsmessig, der de med glede og ekte begeistring får mange av de flotte opplevelsene og det utbyttet som jeg personlig får ut av treningen.

