10 ting du kjenner altfor godt hvis du er en rotekopp

Det er som regel kvinner som får stempelet som det ryddige ordensmennesket som holder orden i hjemmet. Men det stemmer langtfra alltid. Det ligger nemlig ikke naturlig for alle oss kvinner, og det blir ekstra vanskelig når det er en familie involvert.

1. Fjernkontrollen er alltid borte. Du aner ikke hvor fjernkontrollen blir av, og du bruker hundre prosent av tiden hver eneste dag på å lete etter den. Under avisen, under sofaputen, på hylla under bordet, i sofasprekken - den blir bare alltid borte for deg.