Frys frukt

Frosne bananskiver, druer og bær smaker kjempegodt, og er samtidig en ypperlig måte å unngå matsvinn på. Nyt frukten som en form for sunne sukkertøy eller bruk den i for eksempel smoothier.



Spis et mellommåltid

Et sunt lite ettermiddagsmåltid holder blodsukkeret stabilt og sulten unna, slik at du ikke går tom før middag. En skive grovbrød eller rugsprø med magert kjøtt- pålegg og et par gulrøtter er helt perfekt hvis det må være enkelt



22 PROSENT færre kalorier får du hvis du bruker en tallerken på 25 centimeter i stedet for en på 30.



Legg fra deg bestikket etter hver bit ...

Da spiser du saktere og reduserer risikoen for å spise for mye.



Spis det beste først

Hvis du sparer det beste til slutt, er det mer sannsynlig at du spiser opp alt selv om du egentlig er mett for lengst.



Organiser kjøleskapet

Sett de sunneste matvarene i øyehøyde, så du ser dem først, og sett mer usunn mat lengre bak. Da blir du ikke så fristet hver gang du åpner kjøleskapet. Du kan for eksempel oppbevare usunn mat i fargede plastbeholdere som du ikke kan se gjennom.



Spar på brusen

Gjør det til en regel at du bare har én brusboks om gangen i kjøleskapet. Da er det større sjanse for at du ikke drikker den før du virkelig har lyst på den, sammenlignet med om du hadde 24 bokser i kjøleskapet.