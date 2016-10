5 grunner til at tenåringer er klin umulige

1. Morgentretthet skyldes surr i den indre klokken

Forskning viser at tenåringers indre klokke er stilt omtrent to timer frem, og derfor føler de faktisk at klokken bare er 05 når de blir vekket kl. 07.

Dessuten er det vanskeligere for tenåringer å sovne om kvelden enn det er for voksne ettersom de er mer følsomme overfor lys, som demper produksjonen av søvnhormonet melatonin.

2. Selv små oppgaver stresser en tenåring

Unge tenåringer bruker hele hjernen for å utføre selv små oppgaver, mens hos voksne konsentrerer hjernen sin aktivitet på færre områder. Med alderen blir vil altså flinkere til å fokusere og klarer å konsentrere oss om én ting om gangen.

Tankemylderet hos de helt unge tenåringene betyr at de ikke kan konsentrere seg om f.eks. leksene. Dessuten viser en ny undersøkelse at konsentrasjonsproblemene er størst hos dem som har mobilen i hånden konstant eller sover med den på nattbordet.