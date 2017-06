7 kroppsmyter som er ren løgn

Du hadde ikke nok klær på deg …

Etterpåkloke og bedrevitende kommentarer finnes det mange av når influensaen sender kroppstemperaturen til himmels, og snørret driver fra nesen.

Men det finnes ennå ingen undersøkelser som har påvist en direkte sammenheng mellom kulde og økt mottakelighet over for forkjølelses- og influensavirus.

Grunnen til at flere av oss harker og hoster under dynen i de kalde vintermånedene, er at vi tilbringer mer tid innendørs i små lukkede rom og derfor også er mer utsatt for virus.

2. Vent en time med å bade når du har spist