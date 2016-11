Åtte utrolige ting du GARANTERT ikke visste om underlivet ditt

Kjenner du egentlig din egen kropp? Vi åpner Pandoras eske og forklarer noen av de utroligste tingene som skjer mellom beina.

Ikke to like kjønnsorganer

Akkurat som det ikke finnes to like fingeravtrykk, finnes det heller ikke to like skjeder. Det er nemlig helt individuelt hvordan de 8000 nervebanene i underlivet er fordelt. Derfor er det viktig at du lærer å kjenne ditt eget underliv.

Skjeden blir rynkete med alderen

Du leste riktig! På samme måte som med huden i ansiktet, er det helt normalt at skjeden blir rynkete med alderen. Men slapp av, det har ingen innflytelse på nytelsen.

Underlivet er selvrensende

Derfor er det ingen grunn til å bruke såpe. Flesteparten av infeksjonene i skjeden, skyldes faktisk at kvinner vasker seg med såpe.

Yoghurt av skjedesaft

Skjeden inneholder mange hundre bakteriekulturer, blant annet melkesyrebakterier, som er det man bruker til syrnede melkeprodukter som f.eks yoghurt. Vel bekomme!