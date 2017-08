Farvel til sure oppstøt

Mange føler at det svir og brenner i halsen etter en stor middag eller et par øl, og for stadig flere er halsbrann og sure oppstøt et daglig problem. Sjekk hvordan du kan gjøre livet mindre surt uten å ty til piller.

1. Dropp kveldsmaten

Det er best at magesekken er helt tømt før du legger deg. Spis det siste måltidet senest tre timer før du legger hodet på puta. Som en ekstrabonus gir du leveren og fordøyelsen en velfortjent pause.

2. Spis lite og lett

Det trengs mye magesyre for å bryte ned kjøtt og fett. Jo mer magesyre du produserer, desto større er risikoen for halsbrann. De fleste av oss kan med fordel halvere kjøttinntaket og porsjonsstørrelsene.

3. Spis mer fiber

Forstoppelse øker risikoen for halsbrann, så hold deg unna hvitt brød og kaker, og spis i stedet masse frukt, grønt og nøtter. Husk å skylle ned godsakene med masse vann.