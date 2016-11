Bruk Facebook - og lev lenger

Allerede i 1979 kartla en studie hvordan mennesker som sosialiserte med andre, generelt levde lenger. En studie viser nå at sosialisering online også kan ha helsefordeler.

Studien ble foretatt ved et samarbeid mellom en lang rekke amerikanske universiteter. De så totalt på 12 millioner Facebook-profiler og sammenlignet resultatene med kartlegging av folkehelsen fra 2011 til 2013.

Facebook som livsforlenger

Forskerne fant dermed ut at de personene som hadde mange venner online, hadde lavere risiko for å dø for tidlig enn de som var mindre sosiale online.

Facebook-funksjonen som ifølge studien var den sunneste, var å være tagget i mange bilder. Det var derimot ingen helsefordeler for verken dem som sendte mange venneforespørsler og ikke mottok så mange, eller for dem som sendte mange meldinger på Facebook.