De fem verste bakteriefellene i hverdagen

Flasker med ketsjup eller soya på restauranter

På restauranter spiser mange forskellige mennesker, og når de har suttet deres fingre rene, skal de nogle gange have lidt mere ketchup ...

Det er mange forskjellige mennesker som spiser på restaurant, og når de har slikket fingrene rene, hender det at de gjerne vil ha litt mer ketsjup ...

Dørhåndtak

Dørhåndtak er nok et eksempel på steder som alle må ta på. Derfor ser man ofte at folk drar ned skjorte- eller genserermene litt ekstra når de nærmer seg en dør på et offentlig sted.

Kaffemaskinen

Et sted der det er varme og damp, er et utmerket hjem for bakterier og mugg. Så husk å gjøre ren maskinen ofte!