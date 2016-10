Derfor bør du ikke bruke håndsprit

Den lille flasken med håndgelé er for mange en like viktig del av inventaret i veska som leppestiften og nøklene. Men ny forskning tyder på at du kanskje bør droppe den rensende reisekompisen.

Mens bruken av håndgelé kan være smart i noen situasjoner - vi tenker spesielt på festivalsesongen som lurer like om hjørnet - så viser et økende antall studier at daglig bruk av håndsprit eller antibakteriell håndgelé faktisk gjør mer skade enn gavn.

Superbakterier på vei

En av de seneste studiene har vist at nettopp de bakteriene og basillene du prøver å komme til livs med bruken av håndgelé, muterer og er i ferd med å bli såkalte superbakterier.

Disse superbakteriene er begynt å bli så resistente overfor ingredienser i vår elskede håndsprit- og gelé at den antibakterielle væsken snart ikke er så anti lenger - og at bakteriene ikke vil kunne drepes med håndspriten. Oops!