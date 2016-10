Derfor er du EKSTRA tørst om kvelden

Har du lurt på hvorfor du alltid bare må ha et ekstra glass vann før du skal sove? Eller har du aldri tenkt over at du faktisk ER tørstere om kvelden? Sjekk uansett hva et forskerteam har funnet ut!

En studie som er gjort av et kanadisk forskerteam indikerer at vi trenger ekstra mye vann rett før leggetid.

Selv om undersøkelsen er gjort på mus, så mener forskerne likevel at resultatene kan overføres til mennesker. Da man i forsøket fjernet vann fra musene de siste to timer før de skulle sover, ble de tørste og nærmest dehydrert mot slutten av søvnsyklusen. Overført på mennesker vil det si at kroppen begynner å forberede seg på de kommende timer uten væske, allerede to timer før leggetid.