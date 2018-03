Det er helt normalt at brystene ikke er fullstendig identiske, og det kan du som regel takke moren din for. Når det gjelder bryster, arver vi nemlig både form og omfang. De færreste kvinner har to eksakt like store bryster. Det venstre brystet er faktisk ofte fra naturens side en femdel bh-størrelse større enn det høyre.

Derfor er ikke brystene dine like store